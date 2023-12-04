Наставник "Барыса" оценил вторую победу подряд в чемпионате КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" 3 декабря в выездном поединке регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги вырвал победу в овертайме у "Северстали" из Череповецка – 3:2, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

После матча исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал второй подряд успех своих подопечных.

"Наши соперники – команда очень быстрая, играет в активный хоккей. Нам нужно было вытерпеть в обороне и сыграть на контратаках. При счете 2:1 в пользу "Северстали" сказали, чтобы ребята не удалялись. Для нас было неожиданностью, что защитники начали швырять шайбы, хотя можно было и по-другому сыграть. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Мы работаем, создаем хороший микроклимат в команде, чтобы ребята поверили в себя, что они способны выиграть". Галым Мамбеталиев

В выездном противостоянии авторами шайб у столичного клуба стали Энтони Камара, Михаил Рахманов и Евгений Рымарев.

"Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ. Ранее казахстанский коллектив на своей арене одолел лидера КХЛ – "Металлург" из Магнитогорска.

Таким образом, "Барыс" набрал 31 очко после 38 игр и располагается на предпоследнем 11-м месте регулярного чемпионата. От зоны плей-офф, где сейчас находится "Сибирь" из Новосибирска, "Барыс" отделяют 10 баллов.

Следующую игру столичная команда снова проведет в гостях. В соперники ей достались лидеры Восточной конференции – омский "Авангард". Этот поединок состоится 5 декабря, начало в 19:30 по времени Астаны.

О матче "Барыса" с "Северсталью" можно прочесть здесь.