В Караганде два человека получили ожоги в результате взрыва газа в жилом доме

В Караганде два человека получили ожоги в результате взрыва газа в жилом двухэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

Газовый баллон объемом 5 л взорвался 21 января в 18:51 по улице Щорса. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожара не было, однако обрушились деревянные перекрытия и перегородки в трех квартирах – в квартире №6 (на 2-м этаже), частично в квартирах №4, 5 (на 2 этаже) и 3 (на 1-м этаже).

Предварительная площадь разрушения – 36 кв. м.

"В результате пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения, которые с ожогами госпитализированы в Областной медицинский центр города Караганды. На месте задействованы силы ДЧС (36 сотрудников и 8 единиц техники). Силами спасателей проведен демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения", – говорится в сообщении.

Акиматом города для жильцов подъезда представлены места в общежитии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 3 человека пострадали в частном доме при взрыве газового баллона в Актюбинской области.