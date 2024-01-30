Взрыв в жилом доме: два человека погибли в Карагандинской области

Два человека погибли при взрыве в жилом двухэтажном доме в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района, еще один человек получил тяжелые травмы и находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

После полуночи прогремел взрыв в двухподъездном двухэтажном жилом доме в поселке Ботакара. По предварительной версии спасателей, причиной стал взрыв газового баллона. Как стало известно к утру, при обрушении здания погибли два человека. Об этом в социальных сетях рассказал аким района Абай Султангали.

"К сожалению, погибли два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", – сообщил аким района.





Фото: соцсети акима района





Фото: соцсети акима района





Султангали отметил, что жителям пострадавшего дома была предоставлена помощь в размещении. Сейчас принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия. Ситуация на контроле акима области.





Фото: соцсети акима района





В ночь на 30 января в жилом доме поселка Ботакара произошел взрыв. По предварительной версии, причиной стал газовый баллон. Часть двухэтажного двухподъездного дома обрушилась, спасатели проводят работы по поиску и вызволению жителей из под завалов.