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В Алматы задержали двух мужчин с оружием в нетрезвом состоянии

В Алматы задержали двух мужчин с обрезом в нетрезвом состоянии Фото: Zakon.kz
В Медеуском районе ночью задержали двух мужчин в нетрезвом состоянии, разгуливавших по улице с обрезом, сообщает Zakon.kz.

На пульт 102 поступил сигнал о том, что по адресу: Оспанова, 150, возле магазина ходят двое парней, у одного из которых в руках оружие.

В Алматы задержали двух мужчин с обрезом в нетрезвом состоянии

Фото: Zakon.kz

На место выехали несколько экипажей "Буран", которые обнаружили двух молодых парней в состоянии алкогольного опьянения. В руках у одного было незаряженное оружие. Мужчины были задержаны.

На место вызвали дежурную группу и криминалистов, чтобы провести баллистический анализ. Также задержанные признались, что у них дома еще лежит двуствольное оружие.

Задержанные рассказали, что взяли оружие "по приколу", им было интересно "с ним прогуляться". 

В Алматы задержали двух мужчин с обрезом в нетрезвом состоянии

Фото: Zakon.kz

Были назначены соответствующие экспертизы, другие обстоятельства дела пока не разглашаются.

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