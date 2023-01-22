Турция отменила визит министра обороны Швеции после акции сожжения Корана у посольства

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что запланированный визит его шведского коллеги в Анкару был отменен после того, как шведские власти дали разрешение на сожжение копии Корана, сообщает Zakon.kz.

Протесты в Стокгольме 21 января против Турции и заявки Швеции на вступление в НАТО, в том числе сожжение копии Корана у посольства Турции, резко усилили напряженность в отношениях двух стран в то время, когда скандинавской стране нужна поддержка Анкары для вступления в военный альянс НАТО.

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу… Допущение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности под прикрытием свободы выражения мнений, совершенно неприемлемо". МИД Турции

Заявление было сделано после того, как ультраправый политик сжег копию Корана возле посольства Турции. Министерство Турции призвало Швецию принять необходимые меры против преступников и призвало все страны предпринять конкретные шаги против исламофобии.

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Сожжение Корана было совершено Расмусом Палуданом, лидером датской ультраправой политической партии Hard Line. Палудан, который также имеет шведское гражданство, 21 января провел демонстрацию, на которой сжег Коран.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявки на вступление в НАТО после начала военных действий России в Украине, но все 30 государств-членов должны одобрить их заявки. Турция заявила, что Швеция, в частности, должна сначала занять более четкую позицию в отношении тех, кого она считает террористами, в основном курдских боевиков и группы, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.