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В Китае отмечают лунный Новый год

В Китае отмечается лунный новый год Фото: pixabay
22 января по лунно-солнечному календарю в Китае празднуют Новый год, в Поднебесной наступил год Кролика, сообщает Zakon.kz.

Главный праздник, также известный как Фестиваль Весны, который отмечают более миллиарда человек во всем мире, отмечают не только люди китайского происхождения, но и представители восточноазиатских культур.

В связи с праздником Китай отменил свою политику "нулевой Covid", многие впервые с начала пандемии едут навестить семью.


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"Китайский Новый год, который в дословном переводе называется "праздник весны" (кит.  春節,春节, ),  давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния, то есть на второе новолуние после 21 декабря. В Григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля".wikipedia

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