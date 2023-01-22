В Китае отмечают лунный Новый год
Фото: pixabay
22 января по лунно-солнечному календарю в Китае празднуют Новый год, в Поднебесной наступил год Кролика, сообщает Zakon.kz.
Главный праздник, также известный как Фестиваль Весны, который отмечают более миллиарда человек во всем мире, отмечают не только люди китайского происхождения, но и представители восточноазиатских культур.
В связи с праздником Китай отменил свою политику "нулевой Covid", многие впервые с начала пандемии едут навестить семью.
Chinese New Year Lantern Festival in Zigong, Sichuan.pic.twitter.com/aOvx8ZlOFC— XIE Yongjun 解勇军 (@XIEYongjun_CHN) January 19, 2023
"Китайский Новый год, который в дословном переводе называется "праздник весны" (кит. 春節,春节, ), давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния, то есть на второе новолуние после 21 декабря. В Григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля".wikipedia
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