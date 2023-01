Базз Олдрин женился четвертый раз в возрасте 93 лет

Олдрин был одним из пилотов космического полета "Аполлон-11" в 1969 году, став одним из первых двух людей, ступивших на Луну после командира миссии Нила Армстронга. Он один из четырех живых людей, побывавших на Луне.

Фотографии с их церемонии в Лос-Анджелесе были опубликованы Олдрином в Twitter.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn