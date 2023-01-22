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В Казахстане увеличилось количество смертельных ДТП

В Казахстане увеличилось количество смертельных ДТП Фото: pixabay
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в своем отчете поделился данными по ДТП в стране, сообщает Zakon.kz.

Данными о дорожно-транспортных происшествиях по Казахстану поделился Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.

Первый заместитель премьер-министра сообщил следующее.

Согласно официальной статистике, по итогам 2022 года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий на 6% (с 13 930 до 14 834), погибших в них граждан – на 7% (с 2270 до 2425) и раненых – на 6% (с 18 096 до 19 135).

По словам Скляра, как показывает анализ, ухудшение статистических показателей аварийности на дорогах произошло на фоне введенных ранее в пандемийный период 2020-2021 годов ограничений, в том числе по движению транспортных средств.

В сравнении же с 2019 годом число ДТП сократилось почти на 11% (с 16 614 до 14 834), раненых – на 14% (с 22 180 до 19 135), количество погибших практически осталось на том же уровне (+0,8%, с 2405 до 2425).

При этом за последние годы численность автопарка страны продолжает расти и на сегодняшний день составляет 4,7 млн ед. транспортных средств (в 2019 году – 4,1 млн ед., в 2020 году – 4,2 млн ед., в 2021 году – 4,3 млн ед.).

Почти 75% всех ДТП совершается в населенных пунктах, около половины смертельных ДТП происходит на загородных трассах (2592 ДТП, в них погибли 1108 и ранены 4201 чел.).

Каждое третье ДТП, каждый четвертый погибший и раненый приходятся на пешеходов. Поскольку основными причинами ДТП являются превышение водителями скоростных режимов и нарушения пешеходами ПДД, полицией усилены соответствующие меры реагирования.

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Органами внутренних дел выявлено более 3,1 млн нарушений скоростного режима (+20%), пресечено около 280 тыс. (+4,6%) дорожных правонарушений, допущенных пешеходами. В обеспечении безопасности дорожного движения доказали свою эффективность автоматические системы фиксации нарушений. Всего на дорогах установлено более 18 тыс. АСФН, с помощью которых в прошлом году выявлено 5 млн нарушений, в бюджет государства в виде штрафов поступило 33 млрд тенге.

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