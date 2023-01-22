10 человек погибли в результате обрушения здания в Сирии
По сообщениям сирийских государственных СМИ, пятиэтажное здание, в котором проживает около 30 человек в районе Шейх Максуд, находящееся под контролем поддерживаемой США группировки YPG, рухнуло за одну ночь.
По заявлениям местной полиции, случилось это "из-за протечки воды в фундаменте здания".
Десятки пожарных, спасателей и жителей, покрытых обломками и пылью, искали оставшихся жителей с помощью бульдозера.
По данным Daily Sabah, почти полмиллиона человек были убиты в сирийском конфликте с момента его начала в 2011 году, и около половины его довоенного населения были перемещены.
Многим из перемещенных лиц пришлось переселиться в здания с неустойчивой конструкцией, что приводило к относительно частым обрушениям.