20 детей и 40 взрослых погибли в результате обрушения здания в Иране

60 человек, в числе которых 20 детей, погибли в иранском городе Шахид Чамран в результате израильского удара, из-за чего обрушилось жилое здание, передает Zakon.kz.

По информации иранского государственного телеканала IRIB, из-за атаки Израиля произошло обрушение 14-этажного здания.

"На месте происшествия погибли 20 детей, 10 из них все еще находятся под обломками. Среди них есть младенцы в возрасте шести и девяти месяцев", – говорится в информации.

13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

Затем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану на фоне военной операции Израиля.

Иран нанес ответный удар по столице Израиля. Израильские СМИ заявили о том, что не менее семи иранских баллистических ракет упали в Тель-Авиве.