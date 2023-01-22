Казахстанцам предложили поучаствовать в международной переписи птиц

21-23 января состоится Международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия на своей официальной странице в Instagram, приглашает жителей страны поучаствовать в мероприятии.

"Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия — провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации.⠀Данные со всех стран отправляют координатору единых учётов в организацию Wetlands international и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения", говорится в публикации.

Как принять участие:⠀

Посетите ближайший водоем с птицами в дни учетов.

Вышлите на адрес artyom.khrokov@acbk.kz результаты в виде учетной формы, а также фотографии участников учета и птиц.

Если сложно определить вид птицы, можно выслать фото, и специалисты сами сообщат кто это.

