Казахстанцам предложили поучаствовать в международной переписи птиц
Фото: pixabay
21-23 января состоится Международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия на своей официальной странице в Instagram, приглашает жителей страны поучаствовать в мероприятии.
"Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия — провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации.⠀Данные со всех стран отправляют координатору единых учётов в организацию Wetlands international и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения", говорится в публикации.
Как принять участие:⠀
- Посетите ближайший водоем с птицами в дни учетов.
- Вышлите на адрес artyom.khrokov@acbk.kz результаты в виде учетной формы, а также фотографии участников учета и птиц.
Если сложно определить вид птицы, можно выслать фото, и специалисты сами сообщат кто это.
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