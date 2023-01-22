Астрологи поделились, как правильно начать лунный Новый год

Как правильно начать лунный Новый год, на что стоит обращать внимание в течение недели. Об этом и многом другом рассказали астрологи, сообщает Zakon.kz.

Астрологи поделились гороскопом на неделю с 22 по 28 января с сайтом Tatler.

Каждый лунный Новый год начинается в новолуние, а год Кролика начинается в воскресенье в знаке Водолея. Это новолуние — шанс установить новые цели и намерения для вашей независимости как в мыслях, так и в действии.

Настаивайте прямо сейчас на том, что вы считаете лучшим, не только для вас, но и для более широкой картины. Встреча Венеры и Сатурна придает атмосфере практичность, а Уран, выходящий из ретроградного движения, также усиливает наше стремление к большей свободе.



Долгосрочные обязательства, дела, которым мы преданы, и даже наш брак дают нам то, во что мы можем верить на этой неделе. Мы можем быть более оптимистичными и даже романтизировать то, что нас волнует в долгосрочной перспективе. Это время для новых обязательств и обновления веры в то, что придает жизни смысл. Проблемы с вашим или чужим выбором вряд ли будут восприняты хорошо.

Овен

Установка намерений лунного Нового года связана с вашей карьерой и общественным имиджем. Отсеивайте из своего круга общения людей, которые вас унижают.

Телец

Вы прямо сейчас стоите в контексте крупных институтов или зарубежного опыта. Повысьте свою репутацию с помощью правильных инвестиций.

Близнецы

Вам нужна небольшая передышка. Хорошая сделка для путешествий поможет вам. Простите резкие замечания партнера.

Рак

Убедитесь, что ваши близкие отношения допускают независимость. В вашей жизни могут возникнуть неожиданные вещи. Вы можете предложить невероятную сделку или обмен.

Лев

Сейчас самое время добиваться свободы и гибкости в офисе. Рутина не должна становиться смирительной рубашкой. Необходима проницательность в партнерских отношениях один на один.

Дева

Критически оценивайте здоровье и диету. Примите решение дать себе больше творческой власти. Грубые слова дома могут немного ужалить.

Весы

Делайте то, что считаете лучшим в отношении семьи. Инвестиции любого рода в настоящее время заметно осмотрительны. Братья, сестры или сверстники могут причинить некоторую боль.

Скорпион

Отклонение от того, что думают близкие друзья, братья и сестры, может быть полезным для вас. Разговоры о деньгах могут открыть некоторые возможности.

Стрелец

Прямо сейчас имеет смысл идти своим путем в финансовых вопросах. Что-то стоит того, чтобы вложить время или ресурсы. Держите тщеславие под контролем.

Козерог

Установите новые представления в отношении вашей личности или внешности. Ваша способность повысить ценность любой ситуации повышается. Сны могут быть тревожными.

Водолей

Одежда и физические украшения — это то, к чему нужно быть придирчивым прямо сейчас. Слова друзей могут вас дестабилизировать. Постарайтесь исследовать духовность.

Рыбы

Ваша интуитивная проницательность находится на высоте. Идеи о том, что правильно для общества, должны быть тщательно исследованы. Примите удары по вашей репутации в данный момент спокойно.

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