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Известный астролог предупредила об эмоциональных качелях из-за лунного затмения

Астролог Василиса Володина, эмоциональные качели, лунное затмение, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:11 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Сегодня, 14 марта 2025 года, день лунного затмения. О том, как его провести, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

50-летний эксперт отметила, что настроение совсем не пятничное, а все потому, что лунное затмение.

"Ранним утром до 07:00 по московскому времени (до 09:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) рискуем поругаться со старшими, если не будем пропускать чужое ворчание мимо ушей, а свое держать при себе. С 07:00 до 10:00 (с 09:00 до 12:00) – время затмения. Эмоции на пределе, готовы расплескаться при любом неверном движении, слове, действии", – написала Володина в Telegram-канале в пятницу.

По ее словам, самое время бережнее относиться к себе и другим.

"После 10:00 (12:00) Луна в свободном уходе не требует спасать мир, а дает выходной, чтобы разобраться со своими чувствами, заняться привычными делами. После 22:00 (00:00) Луна не в ладах с Венерой. Лучше всего спать лечь пораньше – это полезнее для здоровья и красоты, чем самокопания по поводу внешности на сон грядущий", – поделилась Василиса.

К тому же, по мнению астролога, в такие моменты сомнений и тревог полезно успокоить себя и обезопасить от скоропалительных решений и процедур.

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О гороскопе для всех знаков зодиака на пятницу, 14 марта 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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