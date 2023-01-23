Казахстанские шпажисты завоевали "серебро" на Кубке мира
Фото: Instagram/drs_kz
В Бахрейне завершился Кубок мира по фехтованию среди юниоров. В заключительный день соревнований отличились казахстанские шпажисты, которые сумели добраться до финала командного турнира, сообщает Zako.kz.
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Казахстанская четверка мушкетеров, в составе которой выступали Лукин Богдан, Кузьмин Михаил, Касаткин Алексей и Тинников Георгий, завоевала серебряную медаль. В полуфинале казахстанцы были сильнее шпажистов Эстонии. Однако в решающей битве за "золото" проиграли сборной Египта со счетом 34/45.
Независимо от поражения казахстанцы едут домой с хорошим настроением, они заработали на Кубке мира две медали. Днем ранее на третье место пьедестала почета в личном зачете поднялся Богдан Лукин.
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