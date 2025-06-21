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Спорт

Казахстанские шпажисты проиграли Японии и взяли "серебро" чемпионата Азии

Казахстанские шпажисты, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 16:04 Фото: НОК РК
На Бали в рамках чемпионата Азии завершился финал мужских командных соревнований по фехтованию на шпаге. Казахстанские спортсмены завоевали вторую медаль состязания, сообщает Zakon.kz.

За "золото" бились Казахстан и Япония. В напряженном поединке победу праздновали шпажисты из Страны восходящего солнца. Встреча завершилась со счетом 45:39.

"Таким образом, Казахстан занял второе место. Обладателями "серебра" стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай", – отмечают в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

Япония на Олимпиаде-2024 дошла до финала, где уступила Венгрии.

В активе нашей сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.

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Андрей Дюсупов
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