В Павлодарской области насмерть сбили водителя, который вышел на помощь

Вечером 22 января на 1293 км автодороги Павлодар – Кызылорда произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе полиции области, на трассе столкнулись три авто: ВАЗ 2110, Toyota Camry и Mercedes-Benz GL 450.



"25-летний водитель автомашины ВАЗ 2110 от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще четверо пострадавших, один из них несовершеннолетний, с различными травмами госпитализированы". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В социальных сетях отмечают, что погибшим является таксист. Он вышел на трассу, чтобы помочь людям, но его на скорости сбил внедорожник.





Транспортные средства водворены на специализированную стоянку.

По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, заключили в ДП.

Ночью 22 января в Алматы на проспекте Аль- Фараби водитель автомобиля Kia Rio врезался в оградитель, удар был такой силы, что водитель скончался от травм до приезда медиков.