Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области
Фото: polisia.kz
4 января на автодороге Кызылорда – Павлодар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.
"По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Департамент полиции напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другой автоаварии. Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, один человек погиб, еще один пострадал.
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