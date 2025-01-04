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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 21:00 Фото: polisia.kz
4 января на автодороге Кызылорда – Павлодар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.


"По данному факту начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Департамент полиции напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другой автоаварии. Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника, один человек погиб, еще один пострадал. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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