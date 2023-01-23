Суд запретил освещать в СМИ показания свидетелей по делу Боранбаева

Процесс по делу Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака перестал быть открытым для прессы, журналистам запрещено делать фото и снимать видео, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судья Сарыаркинского суда №2 Астаны Назгуль Бапакова до начала очередного заседания потребовала удалить из зала суда телеоператоров и запретила журналистам снимать фото и видео на телефон.



"Суд запретил указывать персональные данные, показания свидетелей, фото и видеозапись в зале запрещены". Судья Назгуль Бапакова

По словам судьи, ранее на одном из интернет-ресурсов были распространены фрагменты видеозаписи из зала судебных заседаний, путем монтажа были добавлены субтитры. После того, как председательствующий сделал замечание на втором или третьем судебном заседании, данная запись была удалена.

"Свидетели обратились к суду о том, что они против того, чтобы их персональные данные и показания в суде распространялись в СМИ. В СМИ без согласия свидетелей распространяются их персональные данные, что нарушает положение статьи 10 закона РК о персональных данных и их защите. Своими субъективными убеждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону". Судья Назгуль Бапакова

Адвокат Кайрата Боранбаева Данияр Канафин заявил, что подготовит возражения на это решение судьи.

Суд по делу Боранбаева, Наханова и Жанузака начался 30 декабря в суде №2 Сарыаркинского района Астаны. Подсудимых обвиняют в хищении и отмывании денег.