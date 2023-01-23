Меру пресечения вайнеру Мейирхану Шерниязову оставили без изменения

В Алмалинском районном суде продолжается допрос свидетелей по делу финансовых пирамид "ACD Technology", "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital", сообщает корреспондент Zakon.kz.

На очередном судебном заседании 23 января до допроса потерпевших по делу над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым и другими участниками процесса, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Mudabarah Capital", супруга Мейирхана Шерниязова ходатайствовала об изменении Шерниязову меры пресечения на домашний арест. Ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест суд решил отклонить.

"Я не вижу оснований для изменения меры пресечения, учитывая тяжесть данного преступления", – заявил прокурор Ерлан Куланбаев.

Всего на скамье подсудимых 12 человек.

26 декабря 2022 года в отношении Мейржана Туребаева суд постановил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Что касается вайнера Мейирхана Шерниязова, его мера пресечения по-прежнему остается без изменений – "содержание под стражей".