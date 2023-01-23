Орнитолог рассказал, как правильно подкармливать птиц зимой

На большей части Казахстана держатся морозы. Как помочь городским птицам в это непростое время, чем подкармливать и действительно ли они нуждаются в нашей помощи – специалисты ответили на вопросы Zakon.kz.

Можно заметить, что многие кормят пернатых хлебобулочными изделиями, привычными для нас. Но некоторые специалисты говорят о том, что такой вид подкормки может привести к закупорке желудка у птиц. Кроме того, по некоторым данным, подкармливать птиц не стоит вовсе, особенно пернатых, обитающих на водоемах. Таким образом мы делаем их несамостоятельными.

Так все же чем можно кормить птиц зимой, чтобы помочь им пережить холода и не навредить? Мы обратились к специалистам за разъяснением.

Для начала давайте разберемся, какие пернатые являются оседлыми, а какие мигрируют в южные края в поисках сытой жизни.

По данным орнитологов, в Астане можно встретить около 100 видов пернатых, из которых горожане вряд ли назовут больше десятка. Одними из первых астанчане вспомнят голубей, воробьев, синиц, затем – сорок, ворон, сов, которых многие замечали в парке, и уток на Гребном канале. На этом, пожалуй, список закончится.

Большая синица. Фото: pixabay

Только в зимнее время в столице можно обнаружить более 25 видов птиц. Среди них свиристель, снегирь, желтоголовый королек, поползень, зеленушка, чиж, щегол, клест-еловик, дубонос, которые прилетают к нам на зимовку. Одних только синиц можно насчитать пять видов: большая синица, синица-московка, ополовник (или длиннохвостая синица), лазоревка обыкновенная (синяя синица) и лазоревка белая, или князек. А также всем известные: грач, галка, горлица кольчатая, египетская, майна.

"Из постоянных видов, которые можно увидеть в Астане, – голубая синица, или лазоревка. Она действительно голубая, чуть меньше большой синицы. В принципе, она круглый год здесь гнездится. Есть еще длиннохвостая синица, или ополовник: выглядит как кругляшок и длинный хвостик. Несколько лет назад у меня на кормушке появились синицы-московки, которые раньше у нас не зимовали, они начали зимовать в нашем регионе лет семь назад. Московка очень похожа на большую синицу по окрасу, но совсем маленькая. На английском она называется "coal tit" – угольная синица", – рассказал научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) орнитолог Руслан Уразалиев.

К слову, самый распространенный вид – большая синица – интродуцированный вид птиц в Казахстане, то есть не коренной. Его завезли в Алма-Ату в далеких 60-х. Но большая синица успешно расселилась по всей стране, и чаще всего на улицах мы встречаем именно ее.

Зяблик. Фото: pixabay

В Алматы зарегистрировано 80 зимующих видов птиц. В своих работах орнитолог А.Ф. Ковшарь приводил данные о том, что в пределах города только на кормушках в зимнее время можно наблюдать 17 видов. Основные их посетители: большая синица, домовый воробей, полевой воробей, черный дрозд, зарянка, юрок. Есть также оседлые зимующие виды птиц, такие как сизый голубь, египетская и кольчатая горлицы, сорока, грач, майна, щеглы, ополовник, снегирь, зяблик и арчовый дубонос и другие.

Кроме того, зимой на водоемах, к примеру, в устье реки Большая Алматинка, можно встретить обыкновенную крякву, серую утку и больших белых цапель.

Так как же заботиться о пернатых в зимнее время года, а главное при этом, как не навредить?

Орнитолог, научный сотрудник Института зоологии Бекжан Бердикулов рассказал, что чаще всего пернатые гибнут не из-за низкой температуры, а из-за отсутствия привычного полноценного регулярного питания.

"Известно, что зима – непростая пора для птиц, так как естественная пища становится недоступной. Поэтому многие зимующие виды птиц, особенно представители отряда воробьиных, нуждаются в подкормке. Питание отличается в зависимости от вида птицы, но есть ряд продуктов, которые можно использовать для кормления". Бекжан Бердикулов

Как отметил специалист, наиболее универсальный корм: просо, овес, пшеница, ячмень. Также можно подкармливать нежаренными и несолеными семечками подсолнуха или тыквы, рисом, фасолью, орехами и даже мучными червями. Также пернатые не прочь полакомиться фруктами. Круглые фрукты стоит предварительно нарезать, чтобы птицам было легче их есть.

Кольчатая горлица. Фото: pixabay

Не лучшая идея подкармливать птиц крошками черного или ржаного хлеба. По словам орнитолога, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели птах.

"Нельзя давать прогорклое зерно, заплесневевшие, затхлые продукты, так как они содержат токсины. Не следует насыпать в кормушку пшено. У этой крупы нет оболочки, она имеет свойство разбухать в зобу у птицы, кроме того, содержит токсины. Также опасны вареные овсяные хлопья, которые могут застрять в клюве птиц. А вот сухие хлопья можно давать". Бекжан Бердикулов

Специалист добавил, что самый питательный птичий провиант – это сало, но должно быть обязательно несоленое и некопченое. Жареные и соленые продукты птицам вредны.

"Сало и мясо подходят не для всех видов птиц. Но есть среди них любители, такие как синицы и дятлы. Это лучший способ для птиц быстро зарядиться энергией и накопить жировые запасы на долгие холодные ночи. Следует помнить, что этот продукт должен быть несоленым и не подвергаться термической обработке. Подкормку следует размещать таким образом, чтобы их не ели вороны, сороки, галки, кошки и собаки. Обычно сало подвешивают на веревочках возле кормушек". Бекжан Бердикулов

Сало в рационе синиц. Фото: pixabay

Но при этом, подчеркивает орнитолог, диких птиц, живущих на свободе, нужно лишь подкармливать, а не кормить, и только во время суровой зимы. Важно, чтобы птицы не прекращали искать другую пищу в природе.

"Существуют некоторые особенности кормления птиц зимой. Подкормка должна быть регулярной, но периодичность кормления не должна повторяться изо дня в день по времени. Так птицы быстро адаптируются к такому рациону и будут зависимы от человека. Это, в свою очередь, может привести к потере способности добывать пищу самостоятельно. Оптимальная частота кормления – пополнение кормушки один раз в день, но не в одно и то же время. В случае сильных морозов и снегопадов пополнять кормушку можно больше одного раза. Также не следует сыпать большое количество корма, птиц надо подкармливать, а не перекармливать. Перекормленная птица меньше двигается, из-за чего у нее в организме замедляется обмен веществ, уменьшается иммунитет и она может погибнуть", – объяснил эксперт.

Наполнять кормушки желательно ближе к вечеру, чтобы птицы подкрепились перед тем, как устроятся на ночлег. Выбор одного конкретного места для кормления может помочь пернатым запомнить данную локацию и вернуться снова.

"Подкормку следует начинать при неблагоприятных погодных условиях – ранние холода, дождливая погода, раннее выпадение снега, а также неурожай естественных кормов. Продолжительность сезона кормления зависит от климатических условий, например, в Алматы период подкормки – с ноября по март". Бекжан Бердикулов

При этом важно знать, где вешать кормушки и какие лучше смастерить.

Как объясняют орнитологи, если есть возможность, чтобы обеспечить максимальный поток птиц, размещайте кормушки на разной высоте и в разных местах, в том числе на деревьях. Желательно с южной стороны, в кустарниках или рядом с ними. Там птахи будут не так уязвимы для хищников.

Для изготовления кормушек можно использовать разные материалы – дерево, пластик, картон и их различные сочетания. Самые простые варианты – это кормушки из пластиковых бутылок, пакетов из-под молока или сока. Острые края рекомендуется обжать скотчем, чтобы птицы не травмировались.

Фото: Zakon.kz

При изготовлении кормушек следуйте простым рекомендациям:

Кормушка должна иметь крышу (навес) для защиты корма. Кормушка должна быть рассчитана на определенный тип птицы. Там, где появляются вороны и голуби, нет места другим птицам. Емкость корма для птиц должна быть небольшой. Заранее предусмотреть способ и место крепления кормушки.

Например, нельзя размещать кормушки на окне первого этажа, так как они могут стать легкой добычей для кошек. Существует также опасность разбиться об окна. Лучше разместить ее на подвеске, на стене, столбе или дереве.

Многие задаются вопросом: а стоит ли подкармливать таких привычных птиц, как городские голуби? На что специалисты отвечают, что это не так уж необходимо в теплое время года, но зимой их можно подкармливать.

Ранее сообщалось, что казахстанцам предложили поучаствовать в международной переписи птиц.