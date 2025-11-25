Питание, прогулки и иммунитет: как подготовить домашнего питомца к зиме

С первыми морозами наши четвероногие друзья нуждаются в особом внимании. Корреспондент Zakon.kz узнал у специалиста, чем кормить домашнего питомца, как ухаживать и как укрепить его иммунитет перед холодами.

Зимний рацион

Зима не является поводом полностью менять меню домашнего животного и давать хвостатому члену семьи больше еды, чем обычно. Холодная погода делает питомца спокойным и менее подвижным, поэтому лишняя порция еды ему может только навредить. Как отмечает ветеринарный врач Анастасия Нечипуренко, главное в этот период – внимательно контролировать качество корма, который попадает в его миску.

"Зимой нельзя перекармливать своего домашнего любимца, иначе лишние калории обернутся для него лишним весом. В первую очередь, стоит обратить внимание именно на качество корма. К примеру, для собаки зимой идеально подойдут корма с высоким содержанием белка, жиров и клетчатки. Белки необходимы для поддержания мышечной массы и общего состояния здоровья. Взрослым собакам рекомендуется выбирать корма с не менее чем 20% белка", – сказала Анастасия Нечипуренко.

А вот для кошки важно, чтобы в ее корме были такие жиры, как омега-3 и омега-6, которые помогают поддерживать шерсть мягкой и здоровой, несмотря на холод и сухой воздух. И конечно, не стоит забывать про витамины – они становятся настоящей опорой для ее иммунитета.

"Зимой в меню животного стоит добавить витамины, особенно такие как D и Е. В высокопрофессиональных кормах таких микроэлементов всегда достаточно. Но если вы кормите свою собаку или кошку натуральной едой, то эти витамины им стоит добавлять в рацион отдельно. Стоит помнить, что правильную дозировку может рассчитать только специалист, поэтому экспериментировать не стоит", – посоветовала эксперт.

Главное – регулярная активность

Зимой для питомца особенно важно регулярно получать физическую нагрузку, чтобы оставаться в форме и чувствовать себя хорошо. Для собак подойдут более короткие, но энергичные прогулки. Кошкам же можно устроить "домашний спортзал" – лазалки, интерактивные игрушки и туннели. Они отлично помогут поддерживать форму пушистика и не дадут ему заскучать.

"Безусловно, сокращение дневного света и понижение температуры влияет на поведение и настроение животного. Некоторые становятся более сонливыми, что нормально. Но если это переходит в апатию и полный отказ от активных игр, то это повод обратиться к ветеринарному врачу", – рекомендует специалист.

Укрепите иммунитет

Животные со слабым иммунитетом чаще подхватывают сезонные болезни и сталкиваются с обострением хронических недугов, поэтому важно уделять особое внимание их здоровью. Одним из ключевых факторов защиты является вакцинация. Прививки создают надежный иммунный барьер, предотвращая опасные инфекции. Чтобы они были максимально эффективными, важно заранее обсудить с ветеринаром схему вакцинации и строго соблюдать график, ведь пропуски снижают защиту организма.

Не менее важно следить за качеством воздуха, которым дышит питомец. Пассивное курение вредно не только людям – оно раздражает дыхательные пути животных, усиливает аллергические реакции и может усугублять заболевания сердца и легких. Животное с подобными проблемами особенно нуждается в чистом воздухе и защите от дыма.

Кроме того, нельзя забывать о защите от паразитов. Блохи активны круглый год, а клещи могут появляться даже зимой во время оттепелей. Часто их заносят в дом на обуви или одежде хозяев, поэтому профилактика должна проводиться постоянно и в соответствии с рекомендациями ветеринара. Соблюдение этих правил помогает питомцу сохранять здоровье, быть активным и чувствовать себя комфортно даже в холодное время года.

Позаботьтесь о лапках

Собачьи лапы особенно чувствительны к соли и реагентам, которыми посыпают тротуары при гололеде. Поэтому перед прогулками лучше использовать специальные защитные кремы или спреи. Это не только предотвращает образование трещин, но и помогает избежать раздражения.

Если питомец не любит подобную косметику, то для него можно подобрать специальные ботинки для собак. Для кошек эта проблема не так актуальна, но если они выходят на улицу, стоит уделить внимание и их лапкам.