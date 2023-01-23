Как в плохом кино: в МИДе рассказали о помощи казахстанцам в Таиланде

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 января озвучил детали того, как двух казахстанцев удалось вызволить из трудового рабства в Таиланде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что есть проблема попадания наших граждан в трудовое рабство в странах Юго-Восточной Азии, в так называемом треугольнике на границе трех государств – Таиланд, Мьянма и Лаос.

"У нас есть хорошая новость – двое парней, которые были там на прошлой неделе, буквально на днях вернулись домой в здравии и благополучии. Была, так сказать, проведена соответствующая работа. Единственное, эти ребята просят оставить их без внимания, так как они не могут понять, что с ними произошло, как в плохом кино". Айбек Смадияров

Он также рассказал, как им удалось выбраться из рабства.

"Им помог местный житель, а также международная неправительственная организация, которая занимается как раз таки помощью тем, кто попал в такое рабство, потому что в тех местах иногда местные власти просто не работают. Бывают такие районы, где больше доверия и силу имеют НПО. Им удалось сбежать из плена, с локации, где они находились, им помог перейти границу местный гражданин, естественно, за определенную плату. После того как мы получили новость, рекомендовали спрятаться в укромном безопасном месте. И направили к ним сотрудника международной НПО, который вывез их за город и спрятал в одном из отелей. Далее наш консул выехал на авто ночью, приехал к ним и сразу же доставил их в Бангкок. Время езды от Бангкока до места, где они находились, заняло 7-8 часов езды". Айбек Смадияров

После прибытия в Бангкок, по словам спикера, выяснилось, что у них на руках есть национальные паспорта с просроченной тайской визой, которая предусматривает депортацию из Таиланда.

"Консул немедленно принялся решать с тайскими властями этот вопрос, буквально за сутки мы решили все вопросы с документами и все им было выдано, приобретены билеты и они через Катар они прилетели в Алматы". Айбек Смадияров

11 января 2023 года в кулуарах правительства официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что двое казахстанцев попали в трудовое рабство за рубежом.

16 января министр добавил, что в рабстве может находиться не двое казахстанцев, а больше.