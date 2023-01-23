Казахстан готов продолжить программу обучения афганских девушек и женщин

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 23 января анонсировал, что в ближайшее время будет возобновлена программа, в рамках которой девушки и женщины Афганистана могут обучаться в вузах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что до известных событий в рамках данной программы в вузах Казахстана обучались афганские женщины.

"Была достигнута договоренность с афганскими властями и ЕС, которая финансирует эту программу. В ближайшее время она возобновится". Айбек Смадияров

Он также сообщил, что 19-20 января 2023 года в Брюсселе прошло третье заседание спецпредставителей государств Центральной Азии и Европейского Союза по Афганистану.

"Казахстанскую делегацию возглавил посол по особым поручениям МИД Талгат Калиев. В своем выступлении он подчеркнул твердую приверженность Казахстана своим обязательствам по оказанию содействия афганскому народу. В данном контексте отмечена практика взаимодействия казахстанских аграрных предприятий со Всемирной продовольственной программой ООН. Так, в первой половине 2022 года в Афганистан было доставлено 456 тыс. тонн казахстанской муки. Подтверждено, что отечественные вузы продолжат активное участие в образовательной программе для афганских студентов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, финансируемой ЕС и реализуемой программой развития ООН". Айбек Смадияров

21 декабря 2022 сообщалось, что в Афганистане женщинам запретили учиться в университетах.