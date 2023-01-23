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Законодательство РК

В Алматы 12 человек осудили за нападения на полицейских

В Алматы 12 человек осудили за нападения на полицейских Фото: freepik
В 2022 году в Алматы зарегистрировали 21 факт применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили 23 января 2023 года в городском департаменте полиции.

По данным Управления собственной безопасности (УСБ) ДП Алматы, по указанным эпизодам зарегистрированы уголовные дела по ст. 380 УК РК ("Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти").

"По 12 фактам приговор уже состоялся, и виновные понесли заслуженное наказание, в соответствии с законодательством РК".Начальник УСБ ДП Алматы Ерик Жумабай

Он отметил, что за неполный январь 2023 года следственным подразделением департамента зарегистрировано три уголовных дела, по которым подозреваемые взяты под стражу.

"Каждый факт применения насилия в отношении представителей власти находится на особом контроле".Ерик Жумабай

Вместе с тем он напомнил, что угроза или насильственные действия в отношении представителя власти – уголовно наказуемые деяния, и наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.

7 декабря 2022 года стало известно, что восемь жителей Шу, напавшие на полицейских, получили от трех до восьми лет тюрьмы. Нападение на стражей порядка произошло 7 мая на привокзальной площади в Шу.

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