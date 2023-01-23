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Легализация иностранных авто: МВД опубликовало предварительные данные

Легализация иностранных авто в Казахстане: сколько человек зарегистрировали свои машины Фото: Zakon.kz
В Казахстане 23 января 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей. На 18:00 предварительно одобрено более 2000 заявок, из них 100 человек получили соответствующие документы, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что "те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины".

"Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. Здесь можно получить консультацию, сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно. Автовладельцам, у которых возникли дополнительные вопросы, даются необходимые рекомендации", - говорится в сообщении.
Легализация иностранных авто в Казахстане: сколько человек зарегистрировали свои машины

Фото: polisia.kz

В ведомстве напомнили, что Центры обслуживания населения работают до 22:00.


Подать заявку на легализацию можно:

  • через портал электронного правительства е-gov.kz;
  • через приложения банков второго уровня;
  • в ЦОНах.

По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

"Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер. Легализация продлится до 1 июля 2023 года", - отмечается в сообщении.

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