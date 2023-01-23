Легализация иностранных авто: МВД опубликовало предварительные данные
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что "те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины".
"Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. Здесь можно получить консультацию, сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно. Автовладельцам, у которых возникли дополнительные вопросы, даются необходимые рекомендации", - говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
В ведомстве напомнили, что Центры обслуживания населения работают до 22:00.
Подать заявку на легализацию можно:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в ЦОНах.
По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
"Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер. Легализация продлится до 1 июля 2023 года", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 39-летний Сейилбек Олжабеков первым в Казахстане легализовал свое авто, ввезенное в Алматы из Армении в 2019 году.