Поезд протаранил трактор в Жетысуской области
Фото: Instagram/zhetysu.police
Днем 23 января 2023 года в Каратальском районе Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом. В результате ДТП пострадали двое, один из них скончался в больнице, передает корреспондент Zakon.kz.
Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла на железнодорожном переезде в селе Канабек.
"Товарный поезд протаранил трактор. С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших, один из которых - 41-летний мужчина, несмотря на усилие медиков, скончался. Второй травмированный - 18-летний парень - находится на медобследовании. Оба находились в салоне трактора".Пресс-служба ДП Жетысуской области
В ведомстве отметили, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").
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