Поезд протаранил трактор в Жетысуской области

Фото: Instagram/zhetysu.police

Днем 23 января 2023 года в Каратальском районе Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом. В результате ДТП пострадали двое, один из них скончался в больнице, передает корреспондент Zakon.kz.

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