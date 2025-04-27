Поезд протаранил трактор в Костанайской области: погиб мужчина

В Костанайской области случилось столкновение поезда с трактором водитель которого погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КТЖ, трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль – Аркалык ранним утром, 27 апреля.

"Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось", – рассказали в КТЖ.

В результате происшествия тракторист, получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия.

В КТЖ в очередной раз напомнили водителям о соблюдении ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

20 апреля 2025 года шокирующий случай произошел в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда – Астана. Одна из пассажирок самостоятельно родила ребенка, а после выбросила его из окна.