#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
515.03
584.82
6.24
Происшествия

Поезд протаранил трактор в Костанайской области: погиб мужчина

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 11:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Костанайской области случилось столкновение поезда с трактором водитель которого погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КТЖ, трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль – Аркалык ранним утром, 27 апреля.

"Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось", – рассказали в КТЖ.

В результате происшествия тракторист, получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия.

В КТЖ в очередной раз напомнили водителям о соблюдении ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

20 апреля 2025 года шокирующий случай произошел в поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда – Астана. Одна из пассажирок самостоятельно родила ребенка, а после выбросила его из окна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
От прыжка с балкона спасли женщину полицейские в Уральске
Происшествия
09:02, Сегодня
От прыжка с балкона спасли женщину полицейские в Уральске
Детей из огня вынесли гвардейцы Караганды
Происшествия
08:41, Сегодня
Детей из огня вынесли гвардейцы Караганды
Волонтеры Актобе нашли потерявшегося пенсионера
Происшествия
05:05, Сегодня
Волонтеры Актобе нашли потерявшегося пенсионера
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: