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Законодательство РК

Самоубийство пограничника: адвоката могут наказать за разглашение данных

папки Фото: Zakon.kz
Адвоката Сержана Пралиева, представляющего интересы обвиняемого в доведении до самоубийства, могут наказать за разглашение данных уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

20 января адвокат провел пресс-конференцию по уголовному делу по доведению до самоубийства военнослужащего срочной службы. Он призвал добиться реакции от следствия на факты, обнаруженные в ходе ДНК-экспертизы. Кроме того, Пралиев заявил, что эксперты нашли во рту погибшего мужские биоматериалы.

"Пралиев разгласил данные уголовного дела, дополнив собственными выводами и измышлениями, не соответствующими действительности. Вместе с тем, согласно ст. 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. В этой связи органом уголовного преследования материалы по факту нарушения адвокатом норм профессиональной этики зарегистрированы в установленном порядке и направлены для проведения служебного расследования в уполномоченный орган – Министерство юстиции РК". Пресс-служба МВД РК

19 августа 2022 года в пограничном отделении Шолдала, расположенном в Жамбылском районе Жамбылской области, военнослужащий покончил с собой. Его тело нашли повешенным на солдатском брючном ремне.

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