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Общество

В Атырау на шесть лет осудили отца за попытку самоубийства сына

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:04 Фото: freepik
В Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении отца за доведение до самоубийство несовершеннолетнего сына, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Подсудимый, жестоко обращаясь со своим несовершеннолетним сыном, довел его до попытки совершения самоубийства.

"Указанные обстоятельства и вина подсудимого нашли свое подтверждение показаниями несовершеннолетнего потерпевшего и его законного представителя, несовершеннолетнего свидетеля и свидетелей по делу, протоколами следственных действий, заключениями комплексной судебно-психолого-психиатрической, дополнительной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, вещественными доказательствами", – сообщили в пресс-службе областного суда.

Но подсудимый, не согласившись с предъявленным ему обвинением, просил его оправдать. Несмотря на это суд, признал подсудимого виновным по предъявленному обвинению. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Сегодня, 31 января, в Актау суд пересмотрел приговор пятерым мужчинам, которые похитили и изнасиловали девушку. После чего она совершила самоубийство. 

Динара Канбетова
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