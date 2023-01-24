В заключительном матче выездной серии "Барыс" в овертайме уступил "Металлургу", сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Как сообщает пресс-служба казахстанского хоккейного клуба, тренерский штаб астанчан сделал только одно изменение в составе. В четвертой паре обороны вместо Эмиля Нургалиева вышел Тамирлан Гайтамиров.

В первом отрезке зрители увидели лишь одно взятие ворот. Адиль Бекетаев отличной передачей от своих ворот нашел на чужой синей линии Джереми Бракко, и форвард своего шанса не упустил. Стоит отметить, что первый пас в этой атаке сделал Юлиус Гудачек. "Металлург" ответил в дебюте второго периода – Андрей Чибисов броском с неудобной руки застал врасплох голкипера гостей.

Победитель встречи определился в овертайме. Хозяева смогли вырвать победу при игре в отложенном большинстве – отличился Денис Зернов.

"Металлург" – "Барыс" 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0):

0:1 – 07:20 – Бракко (Бекетаев, Гудачек);

1:1 – 20:25 – Чибисов (Кошелев, Карри);

2:1 – 62:27 – Зернов (Голдобин, Майе).

Вратари: Кошечкин – Гудачек

Битва за восьмое место продолжается, но сейчас большое преимущество у "Амура", который имеет 3 игры в запасе и 1 балл преимущества над "Барысом".

