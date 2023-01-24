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"Барыс" в овертайме уступил "Металлургу"

хоккей Фото: hcbarys.kz
В заключительном матче выездной серии "Барыс" в овертайме уступил "Металлургу", сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба казахстанского хоккейного клуба, тренерский штаб астанчан сделал только одно изменение в составе. В четвертой паре обороны вместо Эмиля Нургалиева вышел Тамирлан Гайтамиров.

В первом отрезке зрители увидели лишь одно взятие ворот. Адиль Бекетаев отличной передачей от своих ворот нашел на чужой синей линии Джереми Бракко, и форвард своего шанса не упустил. Стоит отметить, что первый пас в этой атаке сделал Юлиус Гудачек. "Металлург" ответил в дебюте второго периода – Андрей Чибисов броском с неудобной руки застал врасплох голкипера гостей.

Победитель встречи определился в овертайме. Хозяева смогли вырвать победу при игре в отложенном большинстве – отличился Денис Зернов. 

"Металлург" – "Барыс" 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0):

  • 0:1 – 07:20 – Бракко (Бекетаев, Гудачек);
  • 1:1 – 20:25 – Чибисов (Кошелев, Карри);
  • 2:1 – 62:27 – Зернов (Голдобин, Майе).

Вратари: Кошечкин – Гудачек

Битва за восьмое место продолжается, но сейчас большое преимущество у "Амура", который имеет 3 игры в запасе и 1 балл преимущества над "Барысом".

Следующий матч "Барыс" проведет 25 января в Астане против "Северстали".

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