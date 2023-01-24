Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов уйти в отставку

В своем обращении к сербам, президент Александр Вучич отметил, что не исключает своего ухода в отставку, если так можно будет спасти страну, сообщает Zakon.kz

"Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. <...> Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент", - приводит слова Вучича ТАСС.

По словам президента Сербии, он живет для страны.

Ранее в самом конце прошлого года Сербия смогла избежать полномасштабного конфликта в Косово и это стало возможным во многом благодаря ее президенту. Вучич призвал сербов в Косово прекратить протесты под гарантии США и ЕС 28 декабря.



