Александр Вучич заявил об угрозе Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что в течение последних двух дней он получил информацию об угрозе стране, сообщает Zakon.kz
"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит", - написал в своем Instagram Вучич.
Он пообещал вскоре объяснить народу, о каких угрозах идет речь.
Ранее еще в феврале этого года президент Сербии Александр Вучич на своей странице Instagram поделился впечатлениями после разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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