Александр Вучич заявил об угрозе Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что в течение последних двух дней он получил информацию об угрозе стране, сообщает Zakon.kz

"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит", - написал в своем Instagram Вучич.

Он пообещал вскоре объяснить народу, о каких угрозах идет речь.

Ранее еще в феврале этого года президент Сербии Александр Вучич на своей странице Instagram поделился впечатлениями после разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.