Казахстанцы вновь смогут летать в столицу Азербайджана

Комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана совместно с авиационными властями Азербайджана проработан вопрос возобновления авиакомпанией "Азербайджан Хава Йоллары" регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Баку – Астана и Баку – Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, азербайджанская авиакомпания:

с 10 марта 2023 года планирует возобновление регулярных пассажирских рейсов по маршруту Баку – Астана с частотой 2 рейса в неделю (четверг, суббота);

с 11 марта 2023 года – по маршруту Баку – Алматы с частотой 2 рейса в неделю (среда, воскресенье).

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.

23 января 2023 года стало известно, что казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ. В КГА тогда сообщили об увеличении количества рейсов по маршруту Абу-Даби – Алматы, Дубай – Астана и Дубай – Алматы.