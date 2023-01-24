Сбил и скрылся: наезд на подростка попал на видео в Актобе
Фото: скриншот видео
В Актобе водитель неустановленной автомашины сбил 12-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Позднее полицейские его задержали, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло вечером 17 января по пр. Тауелсиздик.
"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний водитель автомашины Opel Astra. Авто водворено в спецстоянку".Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области
В отношении водителя возбуждено административное производство по двум статьям КоАП РК:
- ст. 610 ч. 2 "Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб";
- ст. 611 ч. 2 "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия участником которого он является".
Ранее сообщалось, что в Кокшетау во время спецоперации задержана банда вымогателей.
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