Сбил и скрылся: наезд на подростка попал на видео в Актобе

Фото: скриншот видео

В Актобе водитель неустановленной автомашины сбил 12-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Позднее полицейские его задержали, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: