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Ажар Гиният написала заявление в полицию на экс-замглаву Минздрава

Казахстан суд Биртанов Абишев Ажар Гиният полиция заявление Фото: пресс-служба премьер-министра РК
На бывшего заместителя министра здравоохранения Олжаса Абишева, котрый вместе с экс-министром Елжаном Биртановым подал апелляцию на приговор, в котором его обвинили в коррупции, написала заявление в полицию действующая глава Минздрава Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.

О заявлении против ее подзащитного сообщила на заседании апелляционного суда адвокат Олжаса Абишева Фатима Берсанова.

"Вчера нам сообщили в управления полиции Сарыаркинского района о том, что на Олжаса Абишева поступило заявление после его апелляционного выступления. Заявление от министра здравоохранения Ажар Гиният. Учитывая, что Олжас Абишев был занят, я как его адвокат в рамках своих полномочий обратилась в управление полиции. Нарушая права Абишева, они не дали мне ознакомиться с заявлением, только в общих чертах пояснили, что оно касается непосредственно этого уголовного дела. Считаю, что идет давление на господина Абишева после его выступления и начинается очередной виток прессинга, который он испытывал в период досудебного расследования". Адвокат Фатима Берсанова

Адвокат ходатайствовала о том, чтобы объявить в суде перерыв и позволить ей и ее подзащитному во второй половине дня ознакомиться с заявлением и принять необходимые меры. Ходатайство поддержали защитники не только Абишева, но и Биртанова.

Олжас Абишев выразил недоумение по поводу заявления.

"Мне позвонили из полиции и сказали, что на меня было подано заявление от госпожи Ажар Гиният – действующего министра здравоохранения касательно тех материалов, которые были озвучены в данном суде. Меня это удивило, все эти материалы были взяты из открытых источников, это не какая-то инсайдерская информация. Непонятно, почему заявление подано лично против меня, а не против тех СМИ и сайтов, где размещена использованная мной информация". Олжас Абишев

Как пояснили представители Минздрава, находящиеся в зале судебных заседаний, в заявлении речь идет об электронной петиции о прекращении уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева и снятии с них обвинений. Среди подписавшихся якобы была Ажар Гиният, а скрин с ее данными в списке подписавшихся продемонстрировал Олжас Абишев в ходе оглашения своей апелляционной жалобы. Министр заявила в своем обращении в полицию, что не ставила свою электронную подпись в поддержку петиции.

Судья городского суда Астаны Айбек Амиргалиев озвучил решение апелляционной коллегии. Решено не переносить судебные заседания, а в соответствии с планом ведения процесса время для изучения заявления у Абишева и его адвокатов будет завтра в первой половине дня.

Напомним, суд первой инстанции 28 октября 2022 года признал Елжана Биртанова и Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Обоим осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Кроме того, с Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.

Рассмотрение апелляции по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева началось в городском суде Астаны 27 декабря 2022 года.

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