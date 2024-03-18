Глава Минздрава высказалась о назначении Ажар Гиният

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 18 марта 2024 года высказалась о назначении экс-главы Минздрава Ажар Гиният на должность директора Национального центра детской реабилитации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова сообщила, что Ажар Гиният заняла должность. Она, по ее словам, хотела продолжить деятельность согласно своему медицинскому образованию.

"Она – педиатр, а этот республиканский реабилитационный центр детский. Тот потенциал, который есть у Ажар Гиниятовны по работе с международными организациями, в целом политический вес, который она набрала за годы работы в Минздраве, я думаю, только положительно скажется на работе центра", – заявила министр здравоохранения.

По ее словам, это была вакантная позиция и никого специально ради Ажар Гиният не увольняли.

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15 марта 2024 года стало известно, что Ажар Гиният получила новую должность.