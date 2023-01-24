Невролог рассказал, чем опасна хроническая бессонница
По словам врача, разовые сбои в режиме сна бывают практически у всех. Если же это длится более недели врач советует обратиться к врачу. Шиндряева уточняет, что хроническая депрессия может спровоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы.
Как сказано в публикации издания "Газета.ru", стресс, утомляемость, продолжительный дневной сон, переедание являются самыми частыми причинами бессонницы.
"Золотое правило ритмологии сна – ложиться в одно и то же время, и обязательно в тот день, когда вы проснулись. Помещение должно быть темным и хорошо проветренным".Наталья Шиндряева
Кроме того, по рекомендациям специалиста, за час до сна следует отказаться от гаджетов и телевизора. Не стоит забывать про комфортную одежду для сна и мягкое постельное белье из дышащей ткани.
"И никакого крепкого чая, кофе и алкоголя: "успокоительный" бокал глубокому здоровому сну не поможет", — добавила врач.
Вместе с тем Шиндряева уточняет, что стоит с настороженностью отреагировать на беспричинную сонливость.
"Она может быть вызвана проблемами с щитовидной железой, иными гормональными расстройствами, анемией, болезнями печени и почек, онкозаболеваниями, так что важно вовремя обнаружить причину".Наталья Шиндряева
Самое важное, как отмечает специалист, не заниматься самолечением.
"Самый физиологичный отход ко сну – это 22-23 часа, подъем – в 6-7 утра. И, повторю: отход ко сну должен быть в день пробуждения. Спать до обеда не полезно, в норме такого быть не должно".Наталья Шиндряева
Ранее врач-сомнолог София Черкасова назвала оптимальное время дневного сна, который поможет восполнить энергетический ресурс организма.