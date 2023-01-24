Невролог рассказал, чем опасна хроническая бессонница

Доктор наук, профессор Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала о неочевидных причинах бессонницы и чем она может быть опасна, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, разовые сбои в режиме сна бывают практически у всех. Если же это длится более недели врач советует обратиться к врачу. Шиндряева уточняет, что хроническая депрессия может спровоцировать развитие депрессии, ожирение и другие серьезные проблемы.

Как сказано в публикации издания "Газета.ru", стресс, утомляемость, продолжительный дневной сон, переедание являются самыми частыми причинами бессонницы.



"Золотое правило ритмологии сна – ложиться в одно и то же время, и обязательно в тот день, когда вы проснулись. Помещение должно быть темным и хорошо проветренным". Наталья Шиндряева

Кроме того, по рекомендациям специалиста, за час до сна следует отказаться от гаджетов и телевизора. Не стоит забывать про комфортную одежду для сна и мягкое постельное белье из дышащей ткани.

"И никакого крепкого чая, кофе и алкоголя: "успокоительный" бокал глубокому здоровому сну не поможет", — добавила врач.

Вместе с тем Шиндряева уточняет, что стоит с настороженностью отреагировать на беспричинную сонливость.

"Она может быть вызвана проблемами с щитовидной железой, иными гормональными расстройствами, анемией, болезнями печени и почек, онкозаболеваниями, так что важно вовремя обнаружить причину". Наталья Шиндряева

Самое важное, как отмечает специалист, не заниматься самолечением.

"Самый физиологичный отход ко сну – это 22-23 часа, подъем – в 6-7 утра. И, повторю: отход ко сну должен быть в день пробуждения. Спать до обеда не полезно, в норме такого быть не должно". Наталья Шиндряева

Ранее врач-сомнолог София Черкасова назвала оптимальное время дневного сна, который поможет восполнить энергетический ресурс организма.