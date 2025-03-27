Как бороться с бессонницей, рассказал врач

Бессонница серьезно отравляет жизнь тем, кто от нее страдает. О причинах возникновения и профилактике этой проблемы рассказал врач-сомнолог, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача-сомнолога Максима Новикова, бессонница проявляется не только сложностью в засыпании, но и в ухудшении качества сна.

"Одним из наиболее опасных последствий бессонницы является значительное увеличение риска хронических заболеваний, угрожающих не только здоровью, но и жизни, в том числе сердца и сосудов, диабета, рака и инсульта. Исследования доказывают, что люди, спящие менее шести часов, имеют в два раза более высокие шансы на развитие указанных заболеваний", – цитирует доктора портал "Известия".

Врач указал на то, что одной из причин расстройства сна может стать недостаток гормона мелатонина, который вырабатывается в организме в темное время суток. Поэтому он советует создать достаточную темноту в комнате, где вы спите.

Влияет на ситуацию и гормон стресса кортизол. При его высоком уровне засыпать становится куда сложнее.

В завершение Новиков порекомендовал отказаться от поздних ужинов, злоупотребления кофеином и алкоголем, а также пользования смартфоном перед сном. Тогда как вечерние прогулки и успокаивающие травяные отвары, напротив, очень полезны для людей, страдающих бессонницей.

В запущенных случаях следует обратиться к специалисту, посоветовал сомнолог.

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