#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
498.25
537.16
5.96
Советы

Как бороться с бессонницей, рассказал врач

Как бороться с бессонницей, рассказал врач , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 20:20 Фото: pixabay
Бессонница серьезно отравляет жизнь тем, кто от нее страдает. О причинах возникновения и профилактике этой проблемы рассказал врач-сомнолог, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам врача-сомнолога Максима Новикова, бессонница проявляется не только сложностью в засыпании, но и в ухудшении качества сна.

"Одним из наиболее опасных последствий бессонницы является значительное увеличение риска хронических заболеваний, угрожающих не только здоровью, но и жизни, в том числе сердца и сосудов, диабета, рака и инсульта. Исследования доказывают, что люди, спящие менее шести часов, имеют в два раза более высокие шансы на развитие указанных заболеваний", – цитирует доктора портал "Известия".

Врач указал на то, что одной из причин расстройства сна может стать недостаток гормона мелатонина, который вырабатывается в организме в темное время суток. Поэтому он советует создать достаточную темноту в комнате, где вы спите.

Влияет на ситуацию и гормон стресса кортизол. При его высоком уровне засыпать становится куда сложнее.

В завершение Новиков порекомендовал отказаться от поздних ужинов, злоупотребления кофеином и алкоголем, а также пользования смартфоном перед сном. Тогда как вечерние прогулки и успокаивающие травяные отвары, напротив, очень полезны для людей, страдающих бессонницей.

В запущенных случаях следует обратиться к специалисту, посоветовал сомнолог.

Ранее психологи объяснили, почему счастье не зависит от успеха и богатства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Почему счастье не зависит от успеха и богатства
Советы
17:43, Сегодня
Почему счастье не зависит от успеха и богатства
Топ самых кусачих пород кошек
Советы
11:08, Сегодня
Топ самых кусачих пород кошек
Названы два знака зодиака, которые получат заслуженную награду в конце марта
Советы
08:36, Сегодня
Названы два знака зодиака, которые получат заслуженную награду в конце марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: