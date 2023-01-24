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Почему замерзли овощи в теплицах Туркестанской области, объяснил аким

Почему замерзли овощи в теплицах Туркестанской области, объяснил аким Фото: pxhere
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 24 января в кулуарах правительства объяснил, почему тонны овощей замерзли в теплицах региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как так получилось, что в теплицах региона "пропали" тонны овощей.

"Вы знаете, что наступили аномальные холода. Последние 50 лет не было таких холодов в южных регионах". Дархан Сатыбалды

По его словам, из-за обильного снегопада в итоге пострадали теплицы.

"Пострадало 43 га. Выяснилось, что 33 га, которые пострадали – это фермерские теплицы, самодельные, без документов, их повалило, но там не было посажено саженцев. Они стояли пустыми. Снега много выпало и они упали под нагрузкой. На 3,7 га высажены саженцы, клубника, томаты и огурцы. Это также фермерские теплицы, без документации. Но мы будем помогать". Аким Туркестанской области

Власти, в частности, хотят продлить тем у кого есть, кредитные линии.

"Остальные 6,7 га, если не ошибаюсь, это производственные теплицы, там не связно со снегом, там они стоят, все нормально, единственная у них проблема, связано с котельной. Произошла поломка котельной и труба в воде замерзала и она вышла из строя, из-за этого пострадали там саженцы". Дархан Сатыбалды


24 января сообщалось, что в степи около Актобе незаконно выгрузили 40 тонн гнилых отходов из теплицы.

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