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Воля повторил скандальный номер Киркорова с концерта в Алматы

Павел Воля потроллил Филиппа Киркорова Фото: скриншот видео
Российский телеведущий Павел Воля в одном из выпусков Comedy Club на ТНТ спародировал скандальный номер Филиппа Киркорова с сольного концерта в Алматы, который прошел в ноябре 2022 года. Зрители юмористического шоу остались в восторге от пародии, сообщает Zakon.kz.

Ролик Воля опубликовал на своей странице в Instagram и подписал: "Танец, вдохновленный выступлением Филиппа Киркорова в Казахстане".

"Я разучил танец. Хотите посмотреть танец? Да? Ребята, подтанцовка, выходите. Я с ребятами подготовил танец. Мы репетировали... Поехали. Ну что, все! Понеслась! Музыка! Под ваши аплодисменты!" - сказал Павел Воля.

Затем на некоторое время артиста от взора зрителей прикрыли ребята из подтанцовки. После Воля предстал перед публикой в образе, повторяющем костюм Киркорова с сольного концерта в Алматы. На сцене юморист исполнил небольшой танец, а потом, по всей видимости, пародируя "короля эстрады", сказал: "Пойду в зал". Сидящий в зале мужчина вручил Воле букет алых роз, но в ответ получил пощечины цветами.

"Всех с наступающим! С праздниками всех! Молодцы! Все молодцы! Все молодцы! Молодцы все! Молодцы! Красавчики! Я в Казахстане! Всем счастливо! Всем всего хорошего! Пока", - говорил Павел Воля, шагая по залу и пронося перед лицом зрителей букетом.

Зрителя Comedy Club понравилась пародия юмориста, судя по громким аплодисментам и смеху.

Со зрителями юмористического шоу солидарны и фолловеры Павла Воли:

  • "Обожаю!"
  • "Красава!"
  • "Это просто огонь",
  • "Павел, не могу ржу",
  • "Давно так не смеялась",
  • "Павел, вы огонь огнищще",
  • "У Воли так много тату на теле",
  • "Благодаря этому, увидела и оригинал",
  • "Очень хорошо, не отличить от оригинала",
  • "Хореограф - гений! Павел - лучший, лучший!"
  • "Казахстан рулит. Такие концерты не забываются",
  • "Да уж, Киркоров, конечно, у нас в Казахстане отжег, до сих пор отходим от его лосин",
  • "Павел, спасибо за троллинг! Уважаю тебя за то, что ты реально сделал! Огромное спасибо!"
  • "И вот как без такого ведущего вообще смотреть этот канал? Паша, ты просто лучший из лучших!"

7 ноября 2022 года российский эстрадный певец Филипп Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. Образ в облегающих лосинах, который смутил пользователей соцсетей, "король эстрады" назвал сюрпризом. Киркоров отметил, что завершил осенний тур по Центральной Азии, и добавил, что по давней традиции финальный концерт прошел с сюрпризами.

Позднее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы, на кадрах которого видно, как артист избивает розами по лицу человека в первом ряду.

По словам директора певца Екатерины Успенской, Киркоров на концерте в Алматы отхлестал розами не зрителя, а члена их команды, который "не пропустил просто поклонников к сцене".

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