Воля повторил скандальный номер Киркорова с концерта в Алматы

Российский телеведущий Павел Воля в одном из выпусков Comedy Club на ТНТ спародировал скандальный номер Филиппа Киркорова с сольного концерта в Алматы, который прошел в ноябре 2022 года. Зрители юмористического шоу остались в восторге от пародии, сообщает Zakon.kz.

Ролик Воля опубликовал на своей странице в Instagram и подписал: "Танец, вдохновленный выступлением Филиппа Киркорова в Казахстане".



"Я разучил танец. Хотите посмотреть танец? Да? Ребята, подтанцовка, выходите. Я с ребятами подготовил танец. Мы репетировали... Поехали. Ну что, все! Понеслась! Музыка! Под ваши аплодисменты!" - сказал Павел Воля.

Затем на некоторое время артиста от взора зрителей прикрыли ребята из подтанцовки. После Воля предстал перед публикой в образе, повторяющем костюм Киркорова с сольного концерта в Алматы. На сцене юморист исполнил небольшой танец, а потом, по всей видимости, пародируя "короля эстрады", сказал: "Пойду в зал". Сидящий в зале мужчина вручил Воле букет алых роз, но в ответ получил пощечины цветами.

"Всех с наступающим! С праздниками всех! Молодцы! Все молодцы! Все молодцы! Молодцы все! Молодцы! Красавчики! Я в Казахстане! Всем счастливо! Всем всего хорошего! Пока", - говорил Павел Воля, шагая по залу и пронося перед лицом зрителей букетом.

Зрителя Comedy Club понравилась пародия юмориста, судя по громким аплодисментам и смеху.

Со зрителями юмористического шоу солидарны и фолловеры Павла Воли:

"Обожаю!"

"Красава!"



"Это просто огонь",



"Павел, не могу ржу",

"Давно так не смеялась",



"Павел, вы огонь огнищще",

"У Воли так много тату на теле",

"Благодаря этому, увидела и оригинал",



"Очень хорошо, не отличить от оригинала",

"Хореограф - гений! Павел - лучший, лучший!"



"Казахстан рулит. Такие концерты не забываются",

"Да уж, Киркоров, конечно, у нас в Казахстане отжег, до сих пор отходим от его лосин",



"Павел, спасибо за троллинг! Уважаю тебя за то, что ты реально сделал! Огромное спасибо!"



"И вот как без такого ведущего вообще смотреть этот канал? Паша, ты просто лучший из лучших!"

7 ноября 2022 года российский эстрадный певец Филипп Киркоров выступил с сольным концертом в Алматы. Образ в облегающих лосинах, который смутил пользователей соцсетей, "король эстрады" назвал сюрпризом. Киркоров отметил, что завершил осенний тур по Центральной Азии, и добавил, что по давней традиции финальный концерт прошел с сюрпризами.

Позднее в TikTok появилось видео с концерта Филиппа Киркорова в Алматы, на кадрах которого видно, как артист избивает розами по лицу человека в первом ряду.

По словам директора певца Екатерины Успенской, Киркоров на концерте в Алматы отхлестал розами не зрителя, а члена их команды, который "не пропустил просто поклонников к сцене".