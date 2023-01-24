Новые тарифы на коммунальные услуги рассчитывают в Алматы

Процент роста тарифов будет зависеть от многих показателей. Какими они окажутся в итоге, специалисты антимонопольного ведомства говорить пока не берутся, сейчас идет анализ, передает Zakon.kz.

В Казахстане началась реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции", его главная цель до 2029 года снизить износ сетей до 15%.

"Рост тарифов будет зависеть от нескольких показателей, сейчас идет расчет, анализ. Оценка влияния на тариф зависит от сферы. Например, в водоснабжении и водоотведении прогнозируется наибольшее влияние дополнительных инвестиций на тариф, потому что в "Алматы Су" тарифы одни из самых низких не только в Алматы, но и по Казахстану. Кроме того, зависит от текущего уровня износа оборудования и сетей, сложности проводимых работ, рыночных цен на материалы и работы по сферам". Глава департамента Комитета регулирования естественных монополий Министерства Нацэкономики РК по Алматы Асель Буденеева

Она подчеркнула, что необоснованного роста не допустят.

По словам спикера, сейчас электрические и тепловые сети города имеют износ свыше 60%, а водоснабжения и водоотведения – более 50%. Такая ситуация сложилась в том числе в результате проводимой ранее государством политики по сдерживанию роста тарифов. В то же время, утверждает Буденеева, коммунальные компании не дополучали средства на снижение износа, в инвестпрограммах деньги на ремонт закладывались минимальные, позволявшие снижать износ всего на 1%.

"Новая программа позволяет привлекать частные инвестиции, субсидии от государства. Средства на ее реализацию будут привлечены из бюджета и благодаря росту тарифа, пока сведений по частным инвестициям у нас нет. Мониторинг эффективности инвестпрограмм будет возложен на ДКРЕМ и акимат. Выделенные и вложенные инвестиции будут на строгом контроле". Асель Буденеева

Асель Буденеева считает, что для развития систем тепло- и водоснабжения, водоотведения необходим поэтапный отказ от бюджетного субсидирования с эффективным переходом к рыночным механизмам финансирования. Для этого нужно оптимизировать затраты, повышать инвестиционную привлекательность, пересмотреть тарифы.

"Стоимость ремонта одного километра сетей в сферах теплоснабжения и водоотведения значительно выше, чем в сфере передачи электроэнергии. Таким образом, влияние на тариф в каждой сфере будет индивидуальным ". Асель Буденеева

Среди ожидаемых эффектов от мер по снижению износа сетей и привлечению инвестиций должны быть снижение нормативных потерь в сетях, количества внеплановых отключений и аварий, увеличение сроков эксплуатации модернизируемых объектов, обеспечение бесперебойности оказываемых услуг.

"Необоснованного роста тарифов не будет допущено, по каждому случаю изменения тарифов будет проводиться индивидуальная оценка деятельности монополистов с учетом социально-экономической ситуации. А у алматинцев есть возможность ознакомиться с заявкой любой компании, войдя в базу "Монополист". Асель Буденеева

Ранее сообщалось, что в Казахстане повысят тариф на воду. Это, по словам специалистом, необходимо для содержания систем водоканалов и водохранилищ и решения вопроса с их очень низкими зарплатами.