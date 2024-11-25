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Законодательство РК

Экс-сотрудник ДУИС задержан в Уральске

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:20 Фото: Zakon.kz
В Уральске задержали бывшего сотрудника Департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Информация о задержании была распространена сегодня, 25 ноября 2024 года, в мессенджерах. Ее подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК.

"Полицией Уральска по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия был задержан 35-летний житель областного центра. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый в июле текущего года был уволен из учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО по отрицательным мотивам".Пресс-служба КУИС МВД РК

Ранее стало известно, что здание СИЗО Уральска признано аварийным. 20 ноября 2024 года в КУИС МВД РК ответили, куда отправят задержанных.

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