Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев внес изменения в Указ "О некоторых вопросах Судебной администрации РК"

внес изменения в Указ "О некоторых вопросах Судебной администрации РК" Фото: akorda.kz
Президент Казахстана постановил утвердить прилагаемые положения, изменения и дополнения к Указу "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте Указа говорится:

В целях обеспечения функционирования новой системы судебного администрирования и реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 1002 "О мерах по модернизации судебного администрирования" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

  1. Положение о Судебной администрации Республики Казахстан;
  2. изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

2. Переименовать государственные учреждения – территориальные подразделения (администраторы судов) в областях, столице и городах республиканского значения согласно приложению 1 к настоящему Указу.

3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему Указу.

4. Судебной администрации Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Указ главы государства был подготовлен Верховным судом РК в ноябре 2022 года.

Читайте также

Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул?

Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом Сената

Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената

Айсулу Омарова
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Скончался композитор Арман Дуйсенов
Скончался композитор Арман Дуйсенов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления