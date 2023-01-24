Токаев внес изменения в Указ "О некоторых вопросах Судебной администрации РК"
В тексте Указа говорится:
В целях обеспечения функционирования новой системы судебного администрирования и реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 1002 "О мерах по модернизации судебного администрирования" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Судебной администрации Республики Казахстан;
- изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
2. Переименовать государственные учреждения – территориальные подразделения (администраторы судов) в областях, столице и городах республиканского значения согласно приложению 1 к настоящему Указу.
3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему Указу.
4. Судебной администрации Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Указ главы государства был подготовлен Верховным судом РК в ноябре 2022 года.