Токаев внес изменения в Указ "О некоторых вопросах Судебной администрации РК"

Президент Казахстана постановил утвердить прилагаемые положения, изменения и дополнения к Указу "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте Указа говорится:

В целях обеспечения функционирования новой системы судебного администрирования и реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 1002 "О мерах по модернизации судебного администрирования" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о Судебной администрации Республики Казахстан; изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

2. Переименовать государственные учреждения – территориальные подразделения (администраторы судов) в областях, столице и городах республиканского значения согласно приложению 1 к настоящему Указу.

3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему Указу.

4. Судебной администрации Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Указ главы государства был подготовлен Верховным судом РК в ноябре 2022 года.