Токаев внес изменения в некоторые указы по вопросам госслужбы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 ноября 2024 года, которым внес изменения и дополнения в некоторые указы по вопросам госслужбы, сообщает Zakon.kz.

Так, в указе от 31 июля 2000 года "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота" внесено дополнение о том, что:

Увеличение лимитов штатной численности производится путем перераспределения вакантных штатных единиц между государственными органами в порядке, определяемом правительством РК, за исключением следующих случаев:

необходимость реагирования на чрезвычайное положение, вводимое президентом РК;

создание центральных государственных органов или их ведомств;

изменение административно-территориального устройства в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан";

в иных случаях — по поручению президента РК.

Не подлежат перераспределению между государственными органами вакантные штатные единицы Администрации Президента РК, Аппарата правительства РК, аппаратов палат Парламента РК, Судебной администрации РК, правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, Министерства обороны РК, а также государственных органов, лимит штатной численности которых составляет менее 100 единиц.

Кроме того, в указе от 29 декабря 2015 года "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", в Правилах наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих в новой редакции изложен пункт о том, что за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение политическим государственным служащим возложенных на него обязанностей, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК на основе или во исполнение поручений Президента РК, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а равно несоблюдение установленных законами РК ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе (дисциплинарный проступок), на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание.

Вместе с тем указ от 13 апреля 2022 года "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" дополнен пунктом следующего содержания:

"Центральным и местным государственным органам совместно с уполномоченным органом по делам государственной службы до 31 декабря 2025 года обеспечить автоматизацию кадровых процессов организаций, финансируемых из государственного бюджета, на базе информационной системы "Единая кадровая система".

Указ вводится в действие со дня его подписания.