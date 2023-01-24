Четыре человека госпитализированы с ожогами после взрыва газа в Актюбинской области
Семья готовилась встречать гостей перед свадьбой. Двое детей не пострадали лишь по случайности, передает КТК.
Взрыв произошел около 15:00 23 января.
"Я как раз выходил из своего дома, вот он рядом, и собирался к ним зайти. Тут вдруг сильный взрыв, меня обратно занесло. Успел очнуться, забежал в дом и вынес оттуда свою дочь. Она на полу лежала. Остальные сами кое-как выбрались". Родственник Ербол Шакиев
Разрушенный дом вряд ли подлежит восстановлению. Стены и кровля рухнули.
У пострадавших супругов двое детей 9 и 10 лет. К счастью, в момент взрыва они были в школе. Но мать и отец получили ожоги лица и рук. Такие же травмы и у двух других родственников. Среди них 17-летняя девушка.
По словам спасателей, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Но газового баллона на месте не обнаружили. Поэтому в ДЧС пока затрудняются с окончательной версией случившегося.
21 января после взрыва газа в частном доме в Актюбинской области в больницу попали три человека.