Четыре человека госпитализированы с ожогами после взрыва газа в Актюбинской области

В частном доме в селе Маржинбулак Актюбинской области произошел взрыв природного газа, разрушивший стены и крышу дома. Четыре человека госпитализированы, передает Zakon.kz.

Семья готовилась встречать гостей перед свадьбой. Двое детей не пострадали лишь по случайности, передает КТК.

Взрыв произошел около 15:00 23 января.

"Я как раз выходил из своего дома, вот он рядом, и собирался к ним зайти. Тут вдруг сильный взрыв, меня обратно занесло. Успел очнуться, забежал в дом и вынес оттуда свою дочь. Она на полу лежала. Остальные сами кое-как выбрались". Родственник Ербол Шакиев

Разрушенный дом вряд ли подлежит восстановлению. Стены и кровля рухнули.



У пострадавших супругов двое детей 9 и 10 лет. К счастью, в момент взрыва они были в школе. Но мать и отец получили ожоги лица и рук. Такие же травмы и у двух других родственников. Среди них 17-летняя девушка.

По словам спасателей, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Но газового баллона на месте не обнаружили. Поэтому в ДЧС пока затрудняются с окончательной версией случившегося.

21 января после взрыва газа в частном доме в Актюбинской области в больницу попали три человека.