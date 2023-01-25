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Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию

Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию Фото: freepik
В Казахстане составят список лиц, которых обяжут сдать декларацию, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принято на заседании Совета по экономической политике, которое провел премьер-министр РК Алихан Смаилов с участием руководителей центральных госорганов, Администрации президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры.

Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию

Фото: primeminister.kz

Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т. д.

В Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию об активах

Фото: primeminister.kz

"По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", – говорится в сообщении.

Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

В Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию об активах

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.

На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

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