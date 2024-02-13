Может ли другое физлицо сдать за человека декларацию об активах и обязательствах, рассказали в КГД

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Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Кайрат Миятов на брифинге в СЦК 13 февраля 2024 года рассказал, может ли другое физлицо сдать за человека декларацию об активах и обязательствах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы КГД подчеркнул, что декларация сдается персонально каждым гражданином. "Поскольку за это в последующем может возникнуть какая-то ответственность. Он должен самостоятельно заполнить и подать. Эта декларация об активах и обязательствах входная, и каждый последующий год он должен сам подавать", – отметил Кайрат Миятов. По его словам, в налоговом законодательстве есть норма, которая предусматривает представительство интересов налогоплательщика. "Если будет заключен соответствующий договор, у нас на сегодня функционирует организация налоговых консультантов. Они оказывают помощь юридическим лицам, ну и последующим, я так думаю, они переориентируются на оказание помощи и физлицам. То есть тоже можно будет туда обратиться и при наличии договорных обязательств они могут представлять интересы физлица", – считает зампред КГД. Кто, как и в какой срок обязан отчитаться об активах и доходах, можно прочитать здесь. Читайте также Всеобщее декларирование: кто и как будет оценивать драгоценности Мажилисмен Аймагамбетов: Пособия по инвалидности абсолютно недостаточны Почему в Казахстане не будут повышать ставку НДС

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