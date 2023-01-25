Стало известно, кто приобрел ТЭЦ в Риддере

Аварийную станцию в Риддере приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата ВКО, команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с работой ТЭЦ. Компания работает в Караганде и Астане. На сегодняшний день сумма сделки является коммерческой тайной, однако известно, что новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосредственно на "Риддер ТЭЦ".

Как рассказал заместитель акима области Ержан Нурбаев, собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии. Продолжается ремонт тракта подачи угля, сегодня ночью завершат работы по проклейке, затем будет пуско-наладочный процесс, и уже завтра планируют подавать уголь на станцию в обычном режиме.

Ержан Нурбаев подчеркнул, что инвестор планирует построить в Риддере завод по производству кокса – этот продукт пользуется спросом во всем мире и в Казахстане в том числе.

"При его производстве выделяется газ, который используется для растопки котлоагрегатов. Также при производстве кокса происходит нагрев воды до высокой температуры 95 градусов, которую можно использовать в теплосети". Ержан Нурбаев

По его словам, новые собственники намерены наладить деловые партнерские отношения и с градообразующим предприятием "Казцинк". Кокс они намерены производить для металлургического ТОО, а излишки будут экспортироваться в КНР.

Компания-инвестор уже проводит все необходимые платежи, в том числе и за покупку необходимого оборудования и производимые работы. В ближайших планах – провести отопительный сезон в штатном режиме. А уже летом начнутся полномасштабная модернизация "Риддер ТЭЦ" и строительство завода.



"У нового собственника есть четкое понимание дальнейших действий и опыт реализации подобных проектов", – сказал Ержан Нурбаев.

24 января аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о смене владельца ТЭЦ в Риддере. При этом он выразил надежду, что "этот собственник будет более эффективным".

С начала ноября на "Риддер ТЭЦ" произошло уже более 30 внештатных и аварийных ситуаций. Ведется расследование в отношении собственников горевшей ТЭЦ.