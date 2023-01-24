Аким ВКО сообщил о смене владельца ТЭЦ в Риддере

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах правительства сообщил о смене собственника ТЭЦ в Риддере, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Данияал Ахметов сообщил, что ТЭЦ - это частная собственность.



"Пришел новый инвестор. Это казахстанский инвестор. Условия пока мне не известны, поскольку это конфиденциальная информация, и этим занимаются два частных собственника и это корреспондируется с законом. Я сам был поставлен перед фактом. Сегодня у нас есть новый собственник и мы работаем вместе с ним". Даниал Ахметов

Аким ВКО при этом выразил надежду, что "этот собственник будет более эффективным".

"В соответствии с договоренностями, он в ближайшее время должен представить сам банковскую справку, в которой будет заложена возможность компании - резерв не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ". Аким ВКО

При этом он с сожалением отметил, что законы Казахстана не позволяют даже в критической ситуации вмешиваться и заниматься изъятием собственности.

"Мы работаем в правовом государстве, поэтому ситуация такова. Возможно, я думаю, Министерству энергетики должно внести соответствующие изменения, которые давали бы права в критический случаях заниматься изменением формы собственности". Данияал Ахметов

Он напомнил, что на ТЭЦ Риддера в прошлый четверг сгорел тракт подачи угля.

"Мы организовали круглосуточную работу, на сегодня к исходу дня будет первый этап завершен, 180 метров конвейера подачи угля будет восстановлено, завтра к исходу дня первая линия начнет работать. Мы действительно приняли сверхординарные меры: 70-ти тонным краном начали подавать уголь с тем, чтобы поддержать температуру. Сделали отверстие на крыше, поставили свыше 100 человек и разносили каждый день 240 тонн угля, поскольку другого выхода у нас не было. Если бы мы этого не делали, мы бы имели крайне критическую ситуацию". Даниал Ахметов

19 января на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи.

Пресс-служба акимата ВКО заявила о том, что правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что причиной пожара стала преступная халатность владельцев предприятия.