Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул?

24 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал три указа - о прекращении полномочий депутатов Сената Парламента Казахстана и назначении новых сенаторов, сообщает Zakon.kz.

Первым указом президента были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом глава государства назначил бывшего председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом Касым-Жомарт Токаев переназначил Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова депутатами верхней палаты Парламента.

Таким образом, Сенат Парламента Казахстана покинули девять депутатов:



Владимир Волков;

Бакытжан Жумагулов;

Кайрат Кожамжаров;

Мухтар Кул-Мухаммед;

Талгат Мусабаев;

Дана Нуржигитова;

Канатбек Сафинов;

Ляззат Сулеймен;

Серикбай Трумов.

Кроме того, президент назначил депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали:

Евгений Больгерт;

Закиржан Кузиев;

Нурия Ниязова;

Алишер Сатвалдиев;

Геннадий Шиповский.

Таким образом, новыми сенаторами стали пять депутатов от АНК и Жакип Асанов.

В июне 2022 года на республиканском референдуме были приняты изменения в конституцию Казахстана. Согласно новой редакции, президент назначает 10 депутатов Сената (вместо 15), пять из которых — по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

