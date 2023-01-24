Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул?
Первым указом президента были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом глава государства назначил бывшего председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом Касым-Жомарт Токаев переназначил Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова депутатами верхней палаты Парламента.
Таким образом, Сенат Парламента Казахстана покинули девять депутатов:
- Владимир Волков;
- Бакытжан Жумагулов;
- Кайрат Кожамжаров;
- Мухтар Кул-Мухаммед;
- Талгат Мусабаев;
- Дана Нуржигитова;
- Канатбек Сафинов;
- Ляззат Сулеймен;
- Серикбай Трумов.
Кроме того, президент назначил депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали:
- Евгений Больгерт;
- Закиржан Кузиев;
- Нурия Ниязова;
- Алишер Сатвалдиев;
- Геннадий Шиповский.
Таким образом, новыми сенаторами стали пять депутатов от АНК и Жакип Асанов.
В июне 2022 года на республиканском референдуме были приняты изменения в конституцию Казахстана. Согласно новой редакции, президент назначает 10 депутатов Сената (вместо 15), пять из которых — по предложению Ассамблеи народа Казахстана.