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Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул?

Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул? Фото: senate.parlam.kz
24 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал три указа - о прекращении полномочий депутатов Сената Парламента Казахстана и назначении новых сенаторов, сообщает Zakon.kz.

Первым указом президента были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом глава государства назначил бывшего председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом Касым-Жомарт Токаев переназначил Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова депутатами верхней палаты Парламента.

Таким образом, Сенат Парламента Казахстана покинули девять депутатов:

  • Владимир Волков;
  • Бакытжан Жумагулов;
  • Кайрат Кожамжаров;
  • Мухтар Кул-Мухаммед;
  • Талгат Мусабаев;
  • Дана Нуржигитова;
  • Канатбек Сафинов;
  • Ляззат Сулеймен;
  • Серикбай Трумов.

Кроме того, президент назначил депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали:

  • Евгений Больгерт;
  • Закиржан Кузиев;
  • Нурия Ниязова;
  • Алишер Сатвалдиев;
  • Геннадий Шиповский.

Таким образом, новыми сенаторами стали пять депутатов от АНК и Жакип Асанов.

В июне 2022 года на республиканском референдуме были приняты изменения в конституцию Казахстана. Согласно новой редакции, президент назначает 10 депутатов Сената (вместо 15), пять из которых — по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

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